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18:10, 23 декабря 2021 года

Молодые орловцы сделали первые шаги в предпринимательстве

Площадкой стала тематическая онлайн-олимпиада.


Онлайн-олимпиада по предпринимательству собрала более двухсот активных и целеустремленных учеников 9-11 классов из почти 70 школ региона. Это рекордное число участников. Тем не менее, этап тестирования покорили не все. Пропуск к решению кейс-задания получил 31 человек.

Свой бизнес проект Александра Куницына подготовила за два дня. Направление, как и у всех – туризм. Она нашла свою идею велокэшинга, обосновала ее, просчитала окупаемость. Как итог – диплом победителя.

Школьники не только получили свой первый предпринимательский опыт, но и вознаграждение за него. В числе подарков: планшет, беспроводные наушники или PowerBank. В следующем году олимпиада может получить статус Всероссийской, и победа в ней еще больше расширит горизонты.
Светлана Ковалева, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»: «Мы хотим, чтобы она вошла в список олимпиад и позволила участникам получить дополнительные баллы по ЕГЭ. Для этого нужно, чтобы она проходила несколько лет на постоянной основе. И мы этого добьемся».
Олимпиада по предпринимательству – это не просто проверка знаний по экономике, а фундамент, на котором можно построить свою профессиональную карьеру.


Анна Вайсергисер


 
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