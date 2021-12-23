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18:25, 23 декабря 2021 года В ряде районов и городов Орловщины ограничат новогодние мероприятия из-за низкой вакцинации Эта информация прозвучала на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.





В ряде районов и городов Орловской области будут максимально ограничены новогодние мероприятия из-за низких темпов вакцинации населения. Эта информация прозвучала на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19. В перечень вошли: города Ливны и Болхов, а также Должанский, Корсаковский, Кромской, Новосильский и Урицкий районы.



Тем временем заболеваемость коронавирусом в Орловской области за неделю снизилась еще на 10%, но в регионе зафиксирован рост случаев ОРВИ. В школах области ими болеют почти 10 тысяч детей и около 300 педагогов.



Параллельно было объявлено, что БСУ СО Орловской области «Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками» с 1 января 2022 года выходит из закрытого режима.





Юлия Сулим





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