Главная » Новости



18:33, 23 декабря 2021 года В Орловской области школьникам и студентам ссузов официально утвердили срок каникул Также окончательно стало известно, что детские сады в последний день года работать не будут.





В Орловской области школьники и студенты ссузов уйдут на каникулы с 27 декабря и выйдут на учёбу 10 января. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.



Детские сады и учреждения дополнительного образования в последний день года будут закрыты. С 31 декабря по 9 января они перейдут в каникулярный режим выходного дня за исключением тех учреждений допобразования, в которых будут проводиться новогодние утренники, – передает сайт областного правительства.





Артём Ежаков





Новости СМИ2