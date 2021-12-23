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21:20, 23 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- От экономики до здравоохранения. Сегодня Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. За беседой следила вся страна, Орловщина - не исключение.



- Взрослые объединились, чтобы сбылись мечты особенных детей. Наш регион присоединился к «Ёлке желаний».



- Все достижения - посвящают тренеру! Сегодня Клавдии Наумовой исполнился 81 год.



- Есть ли место волшебству в современном мире? Ответ знает «Последний богатырь». Сегодня состоялась долгожданная премьера.



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