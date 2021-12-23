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19:20, 23 декабря 2021 года

В Орловской области второй раз проходит всероссийская «Ёлка желаний»

В этом году юные жители региона отправили 417 писем. Об уже сбывшейся новогодней мечте девятиклассницы Вероники Марочкиной – в сюжете Юлии Сулим.


В Орловской области второй раз проходит всероссийская «Ёлка желаний». В этом году маленькие жители региона отправили 417 писем.

Девятиклассница Вероника Марочкина из Ливен с детства мечтала стать моделью, и именно это необычное желание она загадала. Такого подарка не ждала. Письмо написала буквально неделю назад, а дальше – как в сказке. Веронике сделали профессиональный макияж, прическу, подобрали красивые платья. Затем – фотосессия.

Желание Вероники – одно из сотен, отправленных ребятами из Орловской области на ёлку. Помочь осуществить другие может любой. Весь перечень доступен на сайте Ёлкажеланий.рф. Акция продлится до конца зимы. Возможно, именно вы используете это время для того, чтобы стать добрым волшебником. И подарить веру в чудо тем, кто только начинает жить.


Юлия Сулим


 
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