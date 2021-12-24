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9:26, 24 декабря 2021 года В 2022 году в Орловской области реализуют 45 региональных проектов В списке появится новая программа.





В 2022 году в Орловской области реализуют 45 региональных проектов. Об этом заявила пресс-служба губернатора. В списке появилась новая программа – «Молодёжь России», входящая в нацпроект «Образование». В данный момент проекты проходят необходимые бюрократические процедуры.



Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков





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