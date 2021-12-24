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8:28, 24 декабря 2021 года Четверо должанских сирот отпраздновали новоселье благодаря прокуратуре Суд удовлетворил иск надзорного ведомства к местной администрации.





В Должанском районе благодаря вмешательству прокуратуры сразу четыре сироты отпразднуют Новый год в своих благоустроенных квартирах. Получить положенные квадратные метры помогла прокуратура – районная администрация предоставлять жилье не спешила. Суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства.





Артём Ежаков





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