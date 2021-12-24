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7:29, 24 декабря 2021 года В Орле пассажир такси обокрал супругу водителя Возбуждено уголовное дело.





В Орле 25-летнего пассажира такси подозревают в краже 11 тысяч рублей со счета супруги водителя. За поездку парень должен был расплатиться переводом на карту потерпевшей. В ходе оформления транша он узнал данные, нужные для входа в банковское приложение, откуда затем дважды переводил деньги на реквизиты своей знакомой, которую затем попросил перевести средства уже на его счет, солгав, что они принадлежат ему.



На время расследования молодой человек отпущен под подписку о невыезде, – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков





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