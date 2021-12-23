четверг 23.12.2021 22:05:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

19:37, 23 декабря 2021 года

Клавдия Наумова провела 81-летие в акробатическом зале

Почетный гражданин Орла и Заслуженный тренер России посетила Всероссийские соревнования, названные в её честь, где и принимала поздравления.


Сегодня отмечает свой 81 день рождения Почетный гражданин Орла, Заслуженный тренер России и легенда отечественной акробатики Клавдия Наумова. Лучшим подарком для неё являются победы воспитанников. Все они в праздничный день торопятся с цветами к наставнице, которая подарила России 320 мастеров спорта, 22 её подопечных стали чемпионами мира.

Традиционно в эти дни проходят Всероссийские соревнования по спортивной акробатике на призы знаменитого тренера. В этом году на турнир, проводимый уже в 31 раз, приехало рекордное количество участников со всей России. Большинство из них России Клавдию Наумову знают лишь по рассказам. Лично пообщаться с легендой для них большая честь.

В 2021 году из-за эпидобстановки сегодняшняя именинница тренировала воспитанников в основном в режиме «онлайн», но перед выходом на ковер – только личный контакт, который на ребят действует магически.

Клавдия Наумова признается: день рождения для нее грустный праздник – соревнования завершаются, уезжают коллеги и друзья, но это компенсируется бесконечной любовью к своим подопечным и работе.


Юлия Опанасюк


 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.