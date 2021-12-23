Главная » Новости



19:37, 23 декабря 2021 года Клавдия Наумова провела 81-летие в акробатическом зале Почетный гражданин Орла и Заслуженный тренер России посетила Всероссийские соревнования, названные в её честь, где и принимала поздравления.





Сегодня отмечает свой 81 день рождения Почетный гражданин Орла, Заслуженный тренер России и легенда отечественной акробатики Клавдия Наумова. Лучшим подарком для неё являются победы воспитанников. Все они в праздничный день торопятся с цветами к наставнице, которая подарила России 320 мастеров спорта, 22 её подопечных стали чемпионами мира.



Традиционно в эти дни проходят Всероссийские соревнования по спортивной акробатике на призы знаменитого тренера. В этом году на турнир, проводимый уже в 31 раз, приехало рекордное количество участников со всей России. Большинство из них России Клавдию Наумову знают лишь по рассказам. Лично пообщаться с легендой для них большая честь.



В 2021 году из-за эпидобстановки сегодняшняя именинница тренировала воспитанников в основном в режиме «онлайн», но перед выходом на ковер – только личный контакт, который на ребят действует магически.



Клавдия Наумова признается: день рождения для нее грустный праздник – соревнования завершаются, уезжают коллеги и друзья, но это компенсируется бесконечной любовью к своим подопечным и работе.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2