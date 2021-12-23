Главная » Новости



21:16, 23 декабря 2021 года Орловщина следила за пресс-конференцией президента России Владимира Путина Задать свой вопрос могли более 500 аккредитованных журналистов как российских, так и зарубежных.





Орловская область вместе со всей страной наблюдала за общением наших коллег с президентом. Отдельный блок вопросов был посвящен развитию здравоохранения и той ситуации, которая сложилась во время пандемии. А первое время она была непростая - перепрофилирование больниц под ковидные, отсутствие средств индивидуальной защиты и многое другое. На сегодня ситуация стабилизировалась. Следили за беседой президента с журналистами и в областной администрации.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2