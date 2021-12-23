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21:26, 23 декабря 2021 года В Орле появилась «воздушная скорая» Речь о вертолёте санитарной авиации, появление которого в регионе анонсировалось ранее.





О том, что в Орле появился вертолёт санитарной авиации, рассказал губернатор области Андрей Клычков. Отмечается, что оборудование, установленное на борту, позволит прямо в пути проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций организма пострадавшего. Для работы на вертолёте прошли обучение высококвалифицированные медицинские работники. Сформированы бригады. Базироваться вертолёт будет в черте города - в районе мясокомбината. Там есть вертолётная площадка.

«Появление вертолёта санавиации позволит заменить часть перевозок наземным транспортом, что значительно ускорит доставку тяжелобольных. Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Здравоохранение». Хочу поблагодарить лично Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко за поддержку и реальную помощь системе здравоохранения Орловской области», - Андрей Клычков. «Появление вертолёта санавиации позволит заменить часть перевозок наземным транспортом, что значительно ускорит доставку тяжелобольных. Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Здравоохранение». Хочу поблагодарить лично Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко за поддержку и реальную помощь системе здравоохранения Орловской области», - отмечает





Анастасия Дорохова





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