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10:45, 24 декабря 2021 года Двое, включая пешехода, пострадали в ДТП в Советском районе Орла Аварию на перекрестке ул. Октябрьской и Приборостроительной вызвал проезд на красный сигнал светофора.





23 декабря около 14:00 на перекрестке ул. Октябрьской и Приборостроительной 26-летний водитель фургона «ГАЗ Некст» выехал на красный сигнал светофора и врезался в «Рено Дастер». От удара «ГАЗ» выбросило на дорожное ограждение и знак, после чего грузовик сбил 34-летнюю женщину. Она и инициатор ДТП получили травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, пострадали два человека.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков





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