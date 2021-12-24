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11:20, 24 декабря 2021 года Орловские судебные приставы взыскали с должников около 3 миллиардов рублей О возможностях погашения финансовых обязательств рассказал в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» Юлией Сулим начальник отделения организации исполнительного производства службы Сергей Полохин.





За 11 месяцев 2021 года орловские судебные приставы взыскали с должников около 3 миллиардов рублей. Эту информацию озвучил в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» Юлией Сулим начальник отделения организации исполнительного производства службы Сергей Полохин. Чтобы войти в новый год без просроченных финансовых обязательств, орловцы могут стать участниками информационной акции «Узнай о своих долгах». Есть и другие способы. Подробнее о них и о том, чем чревато уклонение от выплат – в сюжете.





Юлия Сулим





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