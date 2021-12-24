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12:20, 24 декабря 2021 года Что побуждает орловцев покидать малую родину? Корреспондент ГТРК «Орел» Елизавета Капырина пообщалась с людьми, уехавшими из родного региона, а также выслушала истории людей, выбравших Орловщину в качестве дома.





В этом году из Орловской области в другие регионы переехали почти 11 тысяч человек. Но и приехало около 10 тысяч. Такие данные приводит Орелстат. Переезжая в другой город, люди видят только хорошее – новые знакомства, впечатления и перспективы. Но так ли радужно все на самом деле?



Константин Саушкин перебрался в Москву 10 лет назад. Сначала жил один, затем перевез семью. В мегаполисах свои минусы: сложная и напряженная работа, переработки, пробки. Но и плюсов хватает.

Константин Саушкин, житель г. Москвы: «В Орле было уже все знакомо и обыденно. Хотелось изменить что-то в профессии, побывать в других местах, поучаствовать в более масштабных мероприятиях». Кто-то покидает Орловщину исключительно по работе.

Надежда Фролова, жительница г. Сочи: «Два года назад я переехала из Орла в прекрасный и чудеснейший город Сочи. Мой переезд получился по работе, теперь я живу здесь». Жители региона активно покупают недвижимость в других регионах, оставаясь жить там постоянно. Чаще всего орловцы регистрировали жильё в Московской, Тульской и Воронежской областях, в Краснодарском крае. На орловские дома и квартиры положили глаз жители Курской и Брянской областей.



Павел Фурсов, окончив институт в столице и получив диплом военного юриста, начал колесить со своей семьей по России, но как только обязанности контракта закончились, вернулся на малую родину – в Орел.

Павел Фурсов, житель г. Орла: «Ехать в очередной город не хотелось. Есть огромный минус в этих поездках – рядом нет близких друзей. Только освоился, подружился, смирился – и тебя отправляют в другое место. В итоге теряешь контакты. Находишь новых друзей, но это психологически надоедает».

Екатерина Терентьева приехала в Орел в 2015 году с семьей, когда в Донецкой народной республике начались военные конфликты. Вначале пришлось привыкать к определенной закрытости местных жителей, но потом она поняла, что нужно раскрывать себя. Стала обучаться швейному делу, выучилась на бариста. Девушка уверена, что если нет объективных причин, по каким нужно переезжать, то нужно попробовать реализоваться на родине.



Не секрет, что современная молодежь легка на подъем. Именно в возрасте до 30 лет чаще всего принимают решение кардинально поменять вектор своей жизни, но новое время диктует свои реалии – можно быть успешным и в родном городе. Пусть даже провинциальном. Уже три миллиона россиян работают удаленно, а к 2030 их может стать 11 миллионов. Так может фраза «где родился там, и пригодился» станет более актуальной?





Елизавета Капырина





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