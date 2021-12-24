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13:45, 24 декабря 2021 года 5 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 205 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 69 221).



Накануне выписано 757 орловцев (всего – 61 228), умерло 5 человек – 1 448 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 60,5%.





Артём Ежаков





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