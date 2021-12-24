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13:15, 24 декабря 2021 года Орловская область положила глаз на свою талантливую молодежь Глава регионального департамента промышленности Максим Петров встретился с учениками физико-математического класса образовательного центра «Созвездие Орла» и отметил, что таких ребят нужно сохранять у себя в регионе.





Глава департамента промышленности и торговли Орловской области Максим Петров встретился с учениками физико-математического класса образовательного центра «Созвездие Орла». У ребят в разработке сразу по несколько проектов. С ними они представляют Орловщину на всероссийских конкурсах. Кто-то делает марсоход, кто-то исследует эффективность солнечных батарей. Все задумываются об экологии, о переработке мусора – как на земле, так и в космосе. За пределами Земли отходы задумано уничтожать с помощью орбитальной лазерной установки.



Как было отмечено, все школьники – потенциальные сотрудники орловских промышленных предприятий. Им будут помогать в усовершенствовании и получении новых навыков и знаний.

Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Мы будем помогать подбирать предприятия-партнеры, чтобы организации ставили конкретные прикладные задачи, в которых дети бы сталкивались с настоящими бизнес-проблемами, а также прямо на уровне 10-11 класса имели возможность «захантить» себе этих ребят на будущее – оказать поддержку с учебой в ВУЗе, а через пять лет получить готового специалиста».





Анна Вайсергисер





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