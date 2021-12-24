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14:20, 24 декабря 2021 года В Орле осудят первого участника компании угонщиков Из четырех фигурантов раньше всех приговор узнает 17-летний парень.





В Железнодорожном районном суде Орла приступают к рассмотрению уголовного дела в отношении 17-летнего парня, которого обвиняют в угоне машины. Майской ночью молодой человек и трое его взрослых подельников обманом получили ключами от автомобиля и завладели транспортным средством.

Вместе они поехали из города в область, но попались сотрудникам ГИБДД.



Компаньоны парня пока находятся под следствием, – передает областной СУ СК.





Артём Ежаков





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