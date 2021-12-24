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12:40, 24 декабря 2021 года Необыкновенный финал Синей птицы... В воскресенье, 26 декабря, в 17:40 на телеканале «Россия» состоится грандиозный праздничный финал Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».





Александра Пахмутова, Александр Зацепин, Инна Чурикова, Юрий Энтин, Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Мария Аронова, Данила Козловский, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Клава Кока, пианист Борис Березовский, прима-балерина Анжелина Воронцова, Олимпийская чемпионка Светлана Ромашина – такой фантастической группы поддержки у финалистов «Синей птицы» не было, наверное, никогда. За столом жюри – беспрецедентный состав: Николай Цискаридзе, Марина Неёлова, Сергей Безруков, Евгений Миронов и Кирилл Рихтер. Теперь они – не только строгие судьи проекта, но и преданные поклонники ребят. В финал конкурса прошли 12 участников. Народная артистка СССР Александра Пахмутова задаст «Темп» выступлению спортсмена Тимофея Крыхтина композицией из кинофильма «Баллада о спорте». Гимнастка Анна Бэлла Гончаренко покажет поистине завораживающий номер в двух стихиях – в кольце под куполом и в огромном цилиндре с водой. Именно о таком номере долгие годы мечтал Николай Цискаридзе. Поддержать гимнастку придут семикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и выпускница «Синей птицы» Ярослава Симонова. Братьям Елисею и Тимофею Шиловым повезло втройне: вместе с ними на сцену выйдут композитор Александр Зацепин, актриса Ирина Пегова и телеведущий Дмитрий Губерниев. Они исполнят «Песню про зайцев», которой будет подпевать вся страна. Добрый волшебник Сергей Маковецкий составит компанию пианисту Феде Кутузову, а прославленный музыкант Борис Березовский – балалаечнику Максиму Самсонову. Сенсацией «Синей птицы» станет выступление председателя жюри Николая Цискаридзе вместе с Анжелиной Воронцовой – примой-балериной Михайловского театра. Музыкальную часть возьмет на себя скрипач Елисей Косолапов. Клава Кока поддержит дуэт брейк-дансеров Сони Барановой и Лизы Петриковой хитом «Покинула чат», который уже собрал 126 миллионов просмотров в сети. Оперная дива Хибла Герзмава представит любимую многими поколениями колыбельную «Спят усталые игрушки» под аккомпанемент саксофониста Миши Казакова. Данила Козловский продекламирует отрывок из спектакля «Гамлет», который станет вступлением к потрясающему пластичному танцу воспитанника Академии балета Бориса Эйфмана Игоря Клинского. Самая большая группа поддержки у кларнетиста Андрея Зайцева. Поэт и драматург Юрий Энтин прочитает стихи о любви к собаке, а шесть сенбернаров и четыре королевские пуделя станут живой иллюстрацией к строкам автора. Инна Чурикова составит компанию пианисту Льву Бакирову и прочтет стихи Бориса Заходера «Скрипач». Мария Аронова и Юрий Башмет вместе с баянистом Димой Ергиным исполнят самый новогодний номер финала на песню «Если у вас нету тети» из всенародно любимого фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», который, кстати, телеканал «Россия» покажет 31 декабря. Мария Аронова: «Здорово, когда создаются такие программы, когда детям дается такой шанс и на них смотрят такого уровня люди, сидящие в жюри. Для меня в детстве это была бы фантастика, даже если бы я проиграла». После всех выступлений ведущая Дарья Златопольская объявит имена победителей восьмого сезона, которые получат миллион рублей и статуэтки «Перо «Синей птицы» скульптора Андрея Налича. Гранты педагогам, которые вложили в ребят свой труд и мастерство, вручит Владимир Машков – художественный руководитель Московского театра Олега Табакова. Народный артист России впервые появится на сцене «Синей птицы».



Владимир Машков: «Синяя птица» – уникальное мероприятие, где выступают молодые, талантливые, внимательные, целеустремленные ребята. И, конечно, первый успех дает уверенность. Это очень важное слово для молодого человека – «уверенность». Есть такая поговорка, что учитель только открывает дверь, а ученик входит в нее сам. Я хочу пожелать, чтобы в эти открытые двери входило как можно больше внимательных и целеустремленных детей». Не пропустите яркий праздник талантов – финал конкурса «Синяя птица» в это воскресенье, 26 декабря, в 17:40, на телеканале «Россия».





Орловское Информбюро





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