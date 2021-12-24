На Орловскую область надвигается метель

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12:52, 24 декабря 2021 года
На Орловскую область надвигается метельГУ МЧС России предупреждает жителей региона о разгуле снежной стихии.
По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с сегодняшнего по завтрашний вечер на территории области облачно. Возможен снег, ночью местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы.
Ветер от 8 до 13 м/с, местами порывы от 15 до 18 м/с.
Температура воздуха:
ночью - 8°С… - 13°С;
днем - 1°С… - 6°С.
Артём Ежаков