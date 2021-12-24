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14:45, 24 декабря 2021 года В Должанском районе у фермера забрали почти 500 гектаров неправомерно выданной земли Три участка отошли обратно в собственность муниципального образования.





В Должанском районе у фермера забрали 484 гектара неправомерно выданной земли. Три участка были предоставлены местной администрацией без публикаций о возможности взять эти территории в бесплатное пользование, что исключило конкуренцию между претендентами. Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры и вернул гектары в собственность муниципального образования, – сообщает сайт надзорного ведомства.





Артём Ежаков





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