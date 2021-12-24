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15:00, 24 декабря 2021 года Отряды юных инспекторов дорожного движения набирают популярность в орловских школах и детских садах Вообще движение берет начало в 1973-м году. Но именно сейчас оно получило вторую жизнь.





Движение юных инспекторов дорожного движения зародилось в Советском союзе, но было ненадолго забыто. Сейчас оно активно возрождается на Орловщине. Глава района уверен: знания ПДД – большой плюс для местной молодёжи.

Андрей Усиков, глава Кромского района: «Сегодня все больше автомобилей оказывается на улицах. Дети ездят в город, переходят дорогу – федеральная трасса проходит в Шахово. Настолько, насколько они будут знать, как правильно перейти улицу, будет зависеть их здоровье и жизнь». Команда Шаховской школы – лишь часть большого пазла. Всего в Орловской области более 200 отрядов ЮИД. В них собрано почти 2,5 тысячи детей.





Юлия Сабельникова





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