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16:00, 24 декабря 2021 года Жильцы двух новодеревеньковских домов увидят ремонт благодаря прокуратуре Речь идет о зданиях в Судбищах и Хомутово.





Орловская прокуратура через суд обязала «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» провести восстановительные работы в двух жилых зданиях – в с. Судбище и пгт. Хомутово. Ранее некоммерческая организация не приняла нужных мер по обновлению этих объектов. Судебные акты пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, – сообщает сайт прокуратуры.





Артём Ежаков





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