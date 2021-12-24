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20:00, 24 декабря 2021 года В Орле старым ёлкам найдут применение после праздников 22 января жители города могут сдать вечнозеленые деревья на утилизацию. Будут организованы восемь точек приема.





22 января в восьми точках Орла можно сдать вечнозеленые деревья на утилизацию. Они должны быть полностью чистыми от мишуры и игрушек. Адреса приема доступны здесь.



Измельчённые с помощью дробилок деревья станут радовать посетителей экомаршрутов в «Орловском полесье», послужат подстилкой и едой для животных, а также станут удобрением.





Артём Ежаков





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