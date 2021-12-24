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17:30, 24 декабря 2021 года

Две орловчанки стали жертвами старой мошеннической схемы с попавшим в беду родным

Обе отдали в общей сложности 350 тысяч рублей.


На этой неделе две жительницы Орловской области стали жертвами телефонных мошенников. Женщин обманули по старой мошеннической схеме – позвонили, заявили, что их родственник получил проблемы с законом, а чтобы дело получилось «замять», нужны деньги. Одной из пострадавших рассказали, что её дочь перебегала дорогу в неположенном месте и спровоцировала ДТП. Напуганная мать отдала пришедшему позднее подельнику злоумышленников 150 тысяч рублей. Только после этого пенсионерка сама набрала номер ребенка. Таким же способом обманули жительницу Урицкого района. Злоумышленники лишили её 200 тысяч рублей, – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков


 
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