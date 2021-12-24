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16:45, 24 декабря 2021 года

Семь воспитанников «Орел-Карата» вошли в расширенный список сборной страны по карате

С минувших Всероссийских соревнований «Надежды России» спортсмены орловской школы привезли семь медалей разного достоинства.


Семь воспитанников орловской ДЮСШ «Орел-Карат» завоевали медали на Всероссийских соревнованиях «Надежды России». Все они вошли в расширенный список молодежной сборной страны по карате на предстоящее Первенство Европы 2022 года.

Два «золота» в Санкт-Петербурге забрали Матвей Кравченко и Наталья Сергеева. Второе место завоевал Тимур Акмалов. Третью ступень пьедестала заняли Виталия Русанова, Кирилл Савков, Варвара Ляхова и Денис Дамм. С учетом этих успехов «Орел-Карат» за год собрал 23 «золота», 62 «серебра» и 27 «бронз» на всероссийских соревнованиях, а также два «серебра» и три «бронзы» на международных этапах.

Спортсменов, отличившихся на берегах Невы, подготовили тренеры Осман Мамедов, Асканаз Меграбян и Алексей Панкратов, – сообщает сайт мэрии Орла.


Артём Ежаков


 
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