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16:00, 24 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловские пункты вакцинации не будут работать четыре праздничных дня.



- Отряды юных инспекторов дорожного движения набирают популярность в орловских школах и детских садах.



- В Орловской области второй раз проходит всероссийская «Ёлка желаний». Расскажем об уже сбывшейся новогодней мечте ливенской девятиклассницы Вероники.



- Почему большие города притягивают орловцев? И можно ли найти себя на родине? Мы разбирались в вопросах переселения.



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