Главная » Новости



19:00, 24 декабря 2021 года Дорожники вошли в зимний график обработки федеральных трасс В их ведении – 393 километра магистралей.





393 километра федеральных трасс, проходящих через Орловскую область, с октября содержатся в зимнем режиме. Дороги обрабатываются пескосоляной смесью и соляными растворами.



Круглосуточное дежурство продлится до весны. Видеокамеры и метеостанции передают информацию о температурах воздуха и дорожного покрытия, и даже информируют, обработан ли реагентами асфальт. А ещё они знают погоду на сутки вперед – эта информация есть на сайте управления дороги «Москва-Харьков».

Андрей Безбатько, заместитель начальника отдела организации сохранности а/д ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва-Харьков» Федерального дорожного агентства»: «Наши и подрядные Центры оперативного управления производством ведут непрерывный мониторинг за состоянием покрытия проезжей части. Мониторинг осуществляется с помощью постов видео- и метеоконтроля. На подведомственных сетях автодорог управления «Москва-Харьков» имеется 13 таких постов». Обслуживают дороги проверенные компании. У одного из подрядчиков есть 66 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры и тракторы. Автопарк систематически обновляется, машины оборудованы приборами навигации и средствами связи, чтобы координировать и согласовывать работы при ЧС.

Сергей Грачёв, заместитель генерального директора по содержанию а/д, мостов и искусственных сооружений ООО «Строймагистраль»: «Для устранения зимней скользкости заготовлено более 16 тысяч тонн пескосоляной смеси, а также 5 тысяч тонн технической соли для изготовления противогололёдной смеси». Непрерывное дежурство на федеральных автодорогах будет организовано и в предстоящие новогодние праздники. В круглосуточном режиме также работает диспетчерская служба Упрдор «Москва-Харьков». В случае нештатных ситуаций за помощью можно обратиться по телефонам: 8 4862 75-07-69, 8 919 260 78 65.





Артём Ежаков





Новости СМИ2