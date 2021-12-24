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19:00, 24 декабря 2021 года

Дорожники вошли в зимний график обработки федеральных трасс

В их ведении – 393 километра магистралей.


393 километра федеральных трасс, проходящих через Орловскую область, с октября содержатся в зимнем режиме. Дороги обрабатываются пескосоляной смесью и соляными растворами.

Круглосуточное дежурство продлится до весны. Видеокамеры и метеостанции передают информацию о температурах воздуха и дорожного покрытия, и даже информируют, обработан ли реагентами асфальт. А ещё они знают погоду на сутки вперед – эта информация есть на сайте управления дороги «Москва-Харьков».
Андрей Безбатько, заместитель начальника отдела организации сохранности а/д ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва-Харьков» Федерального дорожного агентства»: «Наши и подрядные Центры оперативного управления производством ведут непрерывный мониторинг за состоянием покрытия проезжей части. Мониторинг осуществляется с помощью постов видео- и метеоконтроля. На подведомственных сетях автодорог управления «Москва-Харьков» имеется 13 таких постов».
Обслуживают дороги проверенные компании. У одного из подрядчиков есть 66 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры и тракторы. Автопарк систематически обновляется, машины оборудованы приборами навигации и средствами связи, чтобы координировать и согласовывать работы при ЧС.
Сергей Грачёв, заместитель генерального директора по содержанию а/д, мостов и искусственных сооружений ООО «Строймагистраль»: «Для устранения зимней скользкости заготовлено более 16 тысяч тонн пескосоляной смеси, а также 5 тысяч тонн технической соли для изготовления противогололёдной смеси».
Непрерывное дежурство на федеральных автодорогах будет организовано и в предстоящие новогодние праздники. В круглосуточном режиме также работает диспетчерская служба Упрдор «Москва-Харьков». В случае нештатных ситуаций за помощью можно обратиться по телефонам: 8 4862 75-07-69, 8 919 260 78 65.


Артём Ежаков


 
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