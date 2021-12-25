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10:00, 25 декабря 2021 года В Орловской области поднялся уровень средней и реальной зарплат Это следует из отчёта региональной службы статистики.





В Орловской области выросли размеры средней и реальной оплаты труда, – следует из отчёта Орёлстата. В октябре средний номинальный уровень зарплаты на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составил 35 115 рублей, увеличившись на 837 рублей по сравнению с сентябрем. Прирост к показателю второго осеннего месяца прошлого года – 11,7%. Уровень реальной зарплаты, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, за 12 месяцев вырос на 2,5%.



Традиционно первое место по среднему оплате труда в регионе занимают финансисты и страховщики – 46 904 рубля (+ 6 054 рубля по сравнению с сентябрем). Работники сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства с зарплатой в 47 441 рубль (+ 8 621 рубль) стали вторым в рейтинге. На третье место сместились госуправленцы – 43 783 рубля (+ 338 рублей).



Медики и соцработники в среднем в октябре получали 29 941 рубля (+ 1 149 рублей), педагоги – 29 871 рубль (- 830 рублей).





Артём Ежаков





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