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18:00, 25 декабря 2021 года

Орловские пожарные за год спасли свыше сотни человек

Огнеборцы озвучили текущие итоги работы в 2021-м.


В Орловской области в 2021 году из пожаров спасены 104 человека, эвакуированы 769. Таковые текущие итоги работы огнеборцев. Всего было зарегистрировано 3 245 возгораний. К сожалению, в огне погибли 55 человек, пострадали ещё 37.

С целью предотвращения трагедий сотрудники МЧС проводят профилактические акции и бесплатно устанавливают отдельным категориям граждан специальные пожарные извещатели. Такими устройствами снабдили 1 256 домовладений. Это уже спасло жизни как минимум 11 человек, из которых 9 – дети.


Артём Ежаков


 
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