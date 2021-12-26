Главная » Новости



10:30, 26 декабря 2021 года Все предприятия Орловской области рассчитались с долгами по заработной плате Такой вывод можно сделать на основании отсутствия этих данных у Орелстата.





По состоянию на 1 декабря 2021 года ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию Орелстата, не предоставил в орган сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы. Отсюда можно сделать вывод, что как минимум поднадзорные предприятия – а ими в предыдущих отчетах являлись строительные и обрабатывающие производства – долгов перед сотрудниками не имеют.



Также стоит отметить, что наблюдение традиционно не проходят субъекты малого бизнеса.



Напомним, что просроченная задолженность предприятий Орловщины ещё в январе достигала 10,5 млн рублей.





Артём Ежаков





Новости СМИ2