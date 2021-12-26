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18:30, 26 декабря 2021 года В Орле перевозчика оштрафовали за водителя-безмасочника Сумма взыскания составила 30 тысяч рублей.





В Орле за отсутствие маски у водителя маршрутки на 30 тысяч рублей был оштрафован перевозчик – ИП Кривова М. Н. Об этом заявила пресс-служба Советского районного суда. Решением областного суда приговор вступил в силу.



Только Советский райсуд в 2021 году вынес 1 283 постановления о привлечении граждан и организаций к административной ответственности за несоблюдение противоэпидемических требований. В 249 случаях был назначен штраф, 1 034 раза нарушителей предупреждали.





Артём Ежаков





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