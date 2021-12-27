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8:30, 27 декабря 2021 года Орловские промышленники сохраняют темпы роста производства Это следует из отчёта территориальной службы статистики.





Темп промышленного производства в Орловской области за 11 месяцев этого года вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – следует из отчёта территориальной службы статистики.



За этот период снова увеличили положительные показатели обрабатывающие производства (+ 11,7%), предприятия по обеспечению электроэнергией, газом и паром (+ 15,1%), а также водоснабжающие и «мусорные» организации (+ 44,8%), а вот полезных ископаемых на Орловщине по-прежнему добывают меньше (- 4,9%).



Основными драйверами промпроизводства в регионе остались: пищевая промышленность (+11,6%), изготовление лекарств и медицинских материалов (+ 1,5% и + 45,1%), машин и оборудования, не включённых в другие группировки (+ 41,2 и + 19,4%).





Артём Ежаков





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