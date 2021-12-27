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9:30, 27 декабря 2021 года Орловские производители ряда продовольственных товаров отстают от прошлогодних темпов производства Речь идёт о сократившемся изготовлении плодовоовощных консервов, молока, различной муки, круп, хлебобулочных изделий и белого сахара.





В Орловской области за 11 месяцев текущего года по сравнению с цифрами аналогичного периода прошлого года сократилось изготовление плодовоовощных консервов (- 22,1%), молока (- 9,5%), различной муки (- 20,3%), круп (- 16,3%), хлебобулочных изделий недилительного хранения (- 6,7%) и белого сахара (- 12,4%).



Обратная ситуация сложилась по нескольким видам мясной и колбасной продукции. Производство парной, остывшей или охлаждённой свинины выросло на 9,2%. Изготовление мяса и субпродуктов из домашней птицы увеличилось на 35%, колбасных изделий – на 32,8%, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – на 32,7%. Также положительного показателя добились сыровары – темпы производства подскочили на 20,3%.





Артём Ежаков





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