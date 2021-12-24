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21:22, 24 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- На Орловщину пришел грипп. Выявлены первые случаи заболевания.



- Дорожники вошли в зимний график обработки федеральных трасс. В их ведении – 393 километра магистралей.



- Что побуждает орловцев покидать малую родину? Корреспондент ГТРК «Орел» Елизавета Капырина пообщалась с людьми, уехавшими из родного региона, а также выслушала истории людей, выбравших Орловщину в качестве дома.



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