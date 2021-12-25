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12:00, 25 декабря 2021 года В Орловской области рассматривается возможность увеличения взноса за капремонт Сейчас его минимальный размер за квадратный метр составляет 6,86 рубля.





В Орловской области рассматривается возможность перерасчета минимального размера взноса за капремонт общего имущества в многоквартирном жилье с применением повышающего коэффициента на уровень инфляции. Об этом сообщает сайт регионального правительства и особо подчеркивает, что этот вопрос является предметом отработки и консультаций с участием специалистов, экспертов и общественности.



Как сообщает пресс-служба губернатора, этот показатель должен устанавливаться ежегодно. Сейчас его минимальный размер за квадратный метр составляет 6,86 рубля, что меньше, чем в восьми регионах ЦФО.



В этом году резко увеличились цены на стройматериалы, и это внесло свои коррективы в проведение капремонта.





Артём Ежаков





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