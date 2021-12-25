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13:00, 25 декабря 2021 года

Всех мигрантов, прибывших в Орловскую область, обяжут пройти дактилоскопию и медосмотр

Закон вступает в силу с 29 декабря и распространяется на всей территории РФ.


С 29 декабря 2021 года в России вступает в силу закон об обязательном прохождении дактилоскопии и медосмотра иностранцами. Речь идет о приезжих на более чем 90 суток.

Трудовые мигранты обязаны пройти мероприятия за 30 дней с момента въезда, остальные – за 90 дней. Снятие отпечатков, фотографирование и прием результатов медобследования нужно будут принимать в территориальных ОВД по месту жительства. «Пальчики» и фотографии нужно сделать лишь единожды, врачебный осмотр – при каждом новом въезде в Россию.

Последний в Орловской области можно сделать в четырех местах: региональном кожно-венерологическом диспансере, тубдиспансере, центре СПИД и наркодиспансере, – сообщает сайт УМВД.


Артём Ежаков


 
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