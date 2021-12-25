В Орле гость отплатил за гостеприимство кражей

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14:00, 25 декабря 2021 года
В Орле гость отплатил за гостеприимство кражейМужчина покусился на зарплату и телефон радушного хозяина.
В Орле установили подозреваемого в краже 20 тысяч рублей и мобильного телефона из строительного вагончика, – передает сайт областного УМВД. 68-летний потерпевший неоднократно принимал в гостях 58-летнего малознакомого мужчину. Последний видел, что хозяину приносили зарплату, а также место, куда тот ее положил. Телефон тоже хранился во времянке.
Установили и задержали фигуранта по подробному описанию. У него нашли и гаджет, и деньги. 400 рублей он успел потратить.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Артём Ежаков