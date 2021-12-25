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15:00, 25 декабря 2021 года

Три четверти выпускников орловских вузов идут работать по специальности

Ежегодно оттуда выпускается свыше 6 тыс. человек.


Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в совместном заседании Государственного Совета и Совета по науке и образованию, – передает сайт регионального правительства. Как было заявлено, ежегодного из орловских вузов выпускается свыше 6 тыс. человек. Три четверти из них идут работать на должность, освоенную на студенческой скамье.
«За прошедший год нам удалось запустить реализацию целого ряда программ: программа Национальных образовательных центров, начало реализации проекта межвузовского кампуса в Орле, опорный университет ОГУ им. И. С. Тургенева вошел в число университетов, получивших поддержку в рамках программы «Приоритет 2030». Реализуется программа «мегагрантов». Грантовую поддержку получают молодые ученые и инновационные направления», – заявил Андрей Клычков.
В качестве доработок, которые регионам следует принять к сведению, назывались: обеспечение жильем молодых ученых, «научная ипотека», всяческая поддержка развития инноваций, ежегодная организация конгрессов молодых ученых.


Артём Ежаков


 
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