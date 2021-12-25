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16:00, 25 декабря 2021 года 7 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 197 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 69 418).



Накануне выписан 781 орловец (всего – 62 069), умерло 7 человек – 1 455 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 66,5%.





Артём Ежаков





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