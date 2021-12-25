При Преображенском храме в селе Лаврово появилась собственная просфорня

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19:00, 25 декабря 2021 года
При Преображенском храме в селе Лаврово появилась собственная просфорняПрихожане строили ее больше года.
При Преображенском храме в селе Лаврово Орловского района появилась собственная просфорня, – передает сайт Орловской митрополии. Прихожане строили ее больше года – до этого святые хлеба, за которыми приезжали даже из других храмов, готовили в ветхом домике. Со временем в новой просфорне обновят и оборудование для выпечки.
Освятил новое храмовое приобретение иеромонах Арсений. Он уже 15 лет делает здесь просфоры.
Фото: пресс-служба Преображенского храма села Лаврово Орловского района
Артём Ежаков