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19:00, 25 декабря 2021 года При Преображенском храме в селе Лаврово появилась собственная просфорня Прихожане строили ее больше года.





При Преображенском храме в селе Лаврово Орловского района появилась собственная просфорня, – передает сайт Орловской митрополии. Прихожане строили ее больше года – до этого святые хлеба, за которыми приезжали даже из других храмов, готовили в ветхом домике. Со временем в новой просфорне обновят и оборудование для выпечки.



Освятил новое храмовое приобретение иеромонах Арсений. Он уже 15 лет делает здесь просфоры.



Фото: пресс-служба Преображенского храма села Лаврово Орловского района





Артём Ежаков





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