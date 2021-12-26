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11:30, 26 декабря 2021 года На трассе «Орел – Тамбов» произошло ДТП со смертельным исходом Трагедия случилась накануне в Ливенском районе.





25 декабря около полудня на 106-м километре автодороги «Орел – Тамбов» в Ливенском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом передает пресс-служба регионального УМВД. Столкнулись трактор МТЗ-50 и легковой «Ауди». Погиб водитель иномарки.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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