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12:30, 26 декабря 2021 года

В Орловской области будут созданы новые посадочные места для санитарного вертолета

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.


В Орловской области будут создаваться новые места для посадки санитарного вертолета. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков, отвечая на вопросы пользователей Instagram. «Будем ещё строить площадки. По районам проще, там уже обозначены точки», – заявил глава региона. Сейчас вертолет базируется в районе бывшего мясокомбината.

Как было заявлено областной администрацией, вертолет может доставлять пациентов как в орловские клиники, так и в медучреждения других регионов. «Эвакуация авиационным санитарным транспортом может осуществляться из любой точки, в том числе с трассы при ДТП. Но есть и определенные ограничения – погодные условия и состояние пострадавшего. Не всех можно эвакуировать на вертолете», – сообщает аккаунт регионального правительства.

Оборудование, установленное на борту воздушного судна, позволит прямо в пути проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций организма пострадавшего. Для работы на вертолёте прошли обучение высококвалифицированные медицинские работники. Экипаж будет находиться на круглосуточном дежурстве, чтобы в любой момент вылететь на экстренный вызов.

Фото: соцсети Андрея Клычкова




Артём Ежаков


 
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