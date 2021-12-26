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13:30, 26 декабря 2021 года В Орловской области опубликован график январских соцвыплат Основная часть льгот придёт в период с 14 по 25 января 2022 года.





Департамент социальной защиты Орловской области обнародовал график январских соцвыплат. Основная часть льгот придёт в период с 14 по 25 января 2022 года.









Артём Ежаков





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