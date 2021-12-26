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14:30, 26 декабря 2021 года

Мценскую продавщицу наказали обязательными работами за кражу телефона покупательницы

Женщина заработала уголовное дело, не отходя от прилавка.


Мценский районный суд приговорил продавщицу рыбного магазина к 240 часам обязательных работ за кражу телефона клиентки, – сообщает сайт инстанции. Покупательница забыла гаджет, стоимостью 13 тыс. рублей, на прилавке, обнаружив пропажу уже дома. Позвонив на номер и услышав, что «абонент временно недоступен», женщина пошла обратно в магазин.

Продавщица на вопросы потерпевшей о телефоне ничего не ответила, а вот полицейским рассказала все обстоятельства кражи, заодно раскаявшись и вернув похищенный аппарат.

Потерпевшая также попыталась отсудить у амчанки 15 тыс. рублей морального ущерба и 12,3 тыс. рублей расходов на лечение болезни, вызванной стрессом от случившегося, однако потерпела неудачу.


Артём Ежаков


 
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