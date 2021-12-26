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15:30, 26 декабря 2021 года 8 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 184 новых случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 184 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 69 602).



Накануне выписано 804 орловца (всего – 62 873), умерло 8 человек – 1 463 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 66,5%.





Артём Ежаков





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