Телевизор соседа толкнул орловца на преступление

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16:45, 26 декабря 2021 года
Телевизор соседа толкнул орловца на преступлениеЗа кражу мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.
В Орловском районе правоохранителями установлен подозреваемый в краже телевизора, – передает сайт областного УМВД. Хозяин, долгое время не появлявшийся дома, обнаружил разбитое окно и отсутствие устройства, но позже гаджет незаметно вернули назад.
Телевизор забрал 31-летний местный житель. Краденый аппарат он отнес домой и смотрел сам, но узнав, что есть свидетели, отнес его на прежнее место.
На время расследования фигурант останется под подпиской о невыезде. Одно из возможных наказаний допускает тюремное заключение сроком до 6 лет.
Артём Ежаков