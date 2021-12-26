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16:45, 26 декабря 2021 года Телевизор соседа толкнул орловца на преступление За кражу мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.





В Орловском районе правоохранителями установлен подозреваемый в краже телевизора, – передает сайт областного УМВД. Хозяин, долгое время не появлявшийся дома, обнаружил разбитое окно и отсутствие устройства, но позже гаджет незаметно вернули назад.



Телевизор забрал 31-летний местный житель. Краденый аппарат он отнес домой и смотрел сам, но узнав, что есть свидетели, отнес его на прежнее место.



На время расследования фигурант останется под подпиской о невыезде. Одно из возможных наказаний допускает тюремное заключение сроком до 6 лет.





Артём Ежаков





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