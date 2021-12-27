Главная » Новости



10:45, 27 декабря 2021 года Сегодня – День спасателя О годовых итогах работы МЧС в интервью ГТРК «Орел» рассказал глава регионального управления Александр Новиков.





27 декабря в России отмечается День спасателя. Сотрудники орловского МЧС встретят его на боевом посту. В нашем регионе в чрезвычайном ведомстве работают около 1,5 тыс. человек. О годовой деятельности спасателей в интервью ГТРК «Орел» рассказал глава регионального управления Александр Новиков.



В 2021 году было совершено 3,3 тыс. выездов на тушение пожаров. Свыше 100 человек спасены. 55 орловцев погибли. Параллельно продолжается бесплатная установка пожарных извещателей в домах некоторых категорий граждан, и уже известны случаи, когда эти устройства реально спасали жизни. К сожалению, выросла детская смертность на водоемах – 6 случаев в этом году.



В преддверии Нового года Александр Новиков напомнил, что пиротехнику нужно покупать только в сертифицированных торговых точках и с обязательным присутствием у товара инструкции на русском языке. К слову, вот уже два года в регионе не фиксируются нарушения в сфере оборота пиротехники, но, покупая её, стоит лишний раз осмотреть приобретение.





Всеволод Трифонов





Новости СМИ2