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10:45, 27 декабря 2021 года

Сегодня – День спасателя

О годовых итогах работы МЧС в интервью ГТРК «Орел» рассказал глава регионального управления Александр Новиков.


27 декабря в России отмечается День спасателя. Сотрудники орловского МЧС встретят его на боевом посту. В нашем регионе в чрезвычайном ведомстве работают около 1,5 тыс. человек. О годовой деятельности спасателей в интервью ГТРК «Орел» рассказал глава регионального управления Александр Новиков.

В 2021 году было совершено 3,3 тыс. выездов на тушение пожаров. Свыше 100 человек спасены. 55 орловцев погибли. Параллельно продолжается бесплатная установка пожарных извещателей в домах некоторых категорий граждан, и уже известны случаи, когда эти устройства реально спасали жизни. К сожалению, выросла детская смертность на водоемах – 6 случаев в этом году.

В преддверии Нового года Александр Новиков напомнил, что пиротехнику нужно покупать только в сертифицированных торговых точках и с обязательным присутствием у товара инструкции на русском языке. К слову, вот уже два года в регионе не фиксируются нарушения в сфере оборота пиротехники, но, покупая её, стоит лишний раз осмотреть приобретение.


Всеволод Трифонов


 
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