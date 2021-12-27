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11:20, 27 декабря 2021 года

Преподаватель Орловской детской школы искусств Галина Костко удостоена государственной премии

Корреспондент ГТРК «Орел» Елизавета Капырина встретилась с человеком, который вот уже 52 года учит детей вокалу.


За значительный вклад в развитие российской культуры преподаватель Орловской детской школы искусств Галина Костко удостоена премии Правительства РФ им. Анатолия Луначарского. Голоса ее воспитанников звучали на самых престижных сценах страны – Концертного зала имени Чайковского, Кремлевского дворца, в зале Третьяковской галереи. За 52 года Костко обучила вокалу свыше тысячи детей. Среди ее «птенцов» – победители международных, всероссийских и областных фестивалей.

Своими секретами педагог поделилась и с комиссией, которая оценивала претендентов на государственную премию. В составе были известные деятели культуры и искусства, а также сотрудники Минкульта.
Римма Логвинова, директор Орловской детской школы искусств им. Д. Кабалевского: «Мне кажется, у нас в коллективе не было ни одного сотрудника, который не был бы счастлив. Галина Костко – добрый и отзывчивый человек. Она суперпедагог. О ней можно долго говорить. Мы иногда шутим в коллективе, что Галина Григорьевна – наш бренд».
Галина Костко, преподаватель Орловской детской школы искусств им. Д. Кабалевского: «Эта награда – работа всей школы. Директора, завуча, концертмейстеров – всей школы. Моя работа – любить и отдавать. Я безумно люблю своих детей. Награда достойная, но она – для школы».
Это вторая федеральная награда, которую получил сотрудник школы – в 2016 году премию международного культурного форума в Петербурге вручили Марине Леоновой.


Елизавета Капырина


 
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