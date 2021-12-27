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12:15, 27 декабря 2021 года

Орловскому ветерану Василию Онищуку обновили забор и починили дорогу

В 2022 году состоится полноценный дорожный и домовой ремонт.


Орловскому ветерану Великой Отечественной войны Василию Онищуку обновили забор и временно починили дорогу. Многого пенсионер не просил – только помочь благоустроить дом и прилегающую территорию. Часть пожеланий уже удалось выполнить – сейчас хозяин встречает гостей у нового забора, проезжающие мимо машины больше не обдают его водой из лужи. Совсем недавно из-за огромной ямы на дороге дождь и машины каждый раз создавали потоп во дворе.

За помощью 90-летний участник Сталинградской битвы обратился в «Единую Россию». Теперь дыра в асфальте засыпана щебнем, забор поменяли. Новогодние поздравления Василий Михайлович будет принимать уже у отремонтированного порога.
Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Мы уже закупаем подарки и к Новому году обязательно поздравим каждого ветерана Великой Отечественной войны. Посмотрим, чем помочь им в быту».
Помощь Василию Онищуку ещё требуется. Дом ветерана, построенный больше полувека назад, треснул и покосился. Жилищный и полноценный дорожный ремонт состоятся в новом году.


Татьяна Тимохина


 
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