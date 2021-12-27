понедельник 27.12.2021 17:18:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:15, 27 декабря 2021 года

Другие регионы России могут перенять опыт орловского семейного МФЦ

Он стал первым центром подобного типа в стране. Здесь можно получить все услуги по оформлению документов для семьи и одновременно обеспечить досуг ребенку.


В других регионах России могут появиться семейные МФЦ. Первое учреждение подобного типа открылось именно в Орловской области. Недавно его показали многодетной маме и зампреду Госдумы Анне Кузнецовой. Она высоко оценила проект – здесь можно получить все услуги по оформлению документов для семьи, психологическую помощь, обеспечить досуг ребенку. 

Всего за несколько месяцев работы посетителями семейного МФЦ стали более 1 000 человек, и число обращений – увеличивается. В будущем планируется открыть аналогичные учреждения в других районах области. Проект действительно уникальный – сплав госуслуг по принципу одного окна. Тут и приемная почти со всем их перечнем, и окно «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов».

С семьями, которые попали в поле зрения органов опеки, здесь тоже работают. Задача – вовремя помочь и не допустить, чтобы дети стали «сиротами при живых родителях». Этим занимаются общественные организации.

В недрах орловского семейного МФЦ и при поддержке законодательной власти региона родилась новая идея. Она касается паллиативной помощи – чтобы ребята, получающие её в детских стационарах, продолжали там лечение вплоть до достижения ими 21 года.

В преддверии Нового года здесь установили собственную «Ёлку желаний». Прийти, снять шар и исполнить чью-то мечту может любой желающий. Также аналогичная акция проходит на сайте Ёлкажеланий.рф.


Анна Боева


 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.