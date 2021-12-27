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13:15, 27 декабря 2021 года Другие регионы России могут перенять опыт орловского семейного МФЦ Он стал первым центром подобного типа в стране. Здесь можно получить все услуги по оформлению документов для семьи и одновременно обеспечить досуг ребенку.





В других регионах России могут появиться семейные МФЦ. Первое учреждение подобного типа открылось именно в Орловской области. Недавно его показали многодетной маме и зампреду Госдумы Анне Кузнецовой. Она высоко оценила проект – здесь можно получить все услуги по оформлению документов для семьи, психологическую помощь, обеспечить досуг ребенку.



Всего за несколько месяцев работы посетителями семейного МФЦ стали более 1 000 человек, и число обращений – увеличивается. В будущем планируется открыть аналогичные учреждения в других районах области. Проект действительно уникальный – сплав госуслуг по принципу одного окна. Тут и приемная почти со всем их перечнем, и окно «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов».



С семьями, которые попали в поле зрения органов опеки, здесь тоже работают. Задача – вовремя помочь и не допустить, чтобы дети стали «сиротами при живых родителях». Этим занимаются общественные организации.



В недрах орловского семейного МФЦ и при поддержке законодательной власти региона родилась новая идея. Она касается паллиативной помощи – чтобы ребята, получающие её в детских стационарах, продолжали там лечение вплоть до достижения ими 21 года.



В преддверии Нового года здесь установили собственную «Ёлку желаний». Прийти, снять шар и исполнить чью-то мечту может любой желающий. Также аналогичная акция проходит на сайте Ёлкажеланий.рф.





Анна Боева





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